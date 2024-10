Promet po sesljanskem nadvozu ne bo stekel v ponedeljek

Odprtje sesljanskega nadvoza so zaradi neugodnih vremenskih razmer odložili za nekaj dni. Promet ne bo stekel v ponedeljek, kot je bilo napovedano, pač pa enkrat v prihodnjem tednu.

Danes ponoči bo lastnica ceste, družba FVG Strade, poskrbela še za zadnje teste. Avtocestni priključek med Prosekom in Sesljanom bo zato zaprt v nočnih urah, in sicer od danes (sobote) ob 21. uri do jutri (nedelje) ob 6. uri. Promet bodo na Proseku preusmerili na lokalne ceste, istočasno bo zgoniški uvoz na priključek zaprt. V tem času bo več težkih vozil s polnim tovorom večkrat prevozilo nov nadvoz v obe smeri, da bi tehniki preučili nosilnost oz. preverili obremenitev ceste.