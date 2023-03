Prometna nesreča v Nabrežini

Na nekdanji pokrajinski cesti št. 1 v Nabrežini, malo pred središčem vasi v smeri proti Trstu, sta okrog poldneva trčila fiat panda in fiat tipo, pri čemer je oba avtomobila obrnilo in odbilo v obcestni zid. Za volanom sta bili 60-letna oz. 27-letna voznica, ki na srečo nista utrpeli poškodb. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so preverili njuno zdravstveno stanje in karabinjerji z Opčin in Nabrežine, ki so urejali promet in preiskujejo vzroke nesreče. Na mestu so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.