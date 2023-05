Prometne omejitve ob tekaški prireditvi Trieste Spring Run

Zaradi jutrišnjega teka Trieste Spring Run bo več cestnih zapor na območju med Devinom in Trstom. Polmaraton se bo namreč začel v Devinu in končal na Velikem trgu v Trstu. Na avtocestnem priključku v smeri Trsta bodo od 7. do 11. ure zaprli izvoz pri Devinu. Glavna cesta, ki gre mimo Devina, bo zaprta za promet od 6. do 10. ure. Cesta bo neprevozna od križišča za Črnico v Devinu do krožišča v Sesljanu in nato v smeri Obalne ceste. V Sesljanu bo zapora veljala do 10. ure, Obalna cesta pa bo zaprta do 14. ure.

Od 6. do 14. ure bo prepovedano parkiranje in ustavljanje v Miramarskem drevoredu, ki bo tudi zaprt za promet, prav tako cesta, ki pelje iz Križa proti Obalni cesti. Za promet bodo zaprli pasova bližja morju na Trgu Libertà in Trgu Santos ter na Korzu Cavour do Ulice Valdirivo. V tem času bo prepovedano voziti tudi po ulicah Machiavelli in Genova. Tržaško mestno nabrežje bo od Korza Cavour do Velikega trga za promet zaprto od 6. ure do 16.30. Do 18. ure pa bodo za promet zaprte ulice v okolici Velikega trga.

