Prometne omejitve v Rojanu

Tržaška občina obvešča, da bo od torka, 26. aprila do ponedeljka, 9. maja v Rojanu prišlo do prometnih omejitev zaradi del na območju nekdanjega sedeža prometne policije. Da bi na kraj prispeli tovornjaki z montažnimi elementi za gradnjo parkirne hiše, bodo začasno zaprli za promet ulice Moreri, De Bachino, Montorsino, Stock in druge bližnje ulice. Osebje podjetja, ki izvaja dela, bo poskrbelo za preusmerjanje prometa in signalizacijo vsak dan med 5.30 in 8. uro ter med 13. in 17. uro, ko bo v Ulici Montorsino veljala tudi prepoved parkiranja.