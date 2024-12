Proračun odobrili po dvanajstih urah zasedanja

Tržaški mestni svetniki so v noči s ponedeljka na torek po dvanajstih urah zasedanja odobrili predlog proračuna za leto 2025, ki je bil zastavljen v višini 876,5 milijona evrov. Odbornik Everest Bertoli je osvojil tudi opozicijska dopolnila v vrednosti okrog 300 tisoč evrov.

Po burni razpravi, ki se je končala ob pol tretji uri ponoči, so predlog podprli desnosredinski koalicijski člani mestnega sveta, proti pa so bili levosredinski mestni svetniki. Ti so obžalovali, da so za letošnjo proračunsko razpravo uvedli novo pravilo, ki predvideva časovno omejevanje razprave. Na koncu to pravilo sploh ni bistveno pospešilo poteka razprave, je pa povzročilo veliko vroče krvi. O tem, da so bile ponedeljkove prve štiri ure zasedanja napete in da je skoraj prišlo do fizičnega obračunavanja med dvema svetnikoma, smo že poročali. Situacija se je umirala šele proti večeru, ko se je naposled začelo govoriti o proračunskem dokumentu.

Kot rečeno, so razpravo uvedli slovenski mestni svetniki iz vrst Demokratske stranke (DS). Valentina Repini je v svojem nagovoru med drugim izpostavila potrebo po reševanju stanovanjske problematike, Štefan Čok je župana spomnil, da je že lani obljubil, da bo poskrbel za ureditev Parka miru na Opčinah in ga pozval, naj obljubo uresniči, Stefano Ukmar je segel širše in pokritiziral politiko EU, ki naj bi bila kriva za energetsko krizo, zaradi katere se cene višajo, konkurenčnost evropske industrije pa se slabi.

Proračunska razprava se je končala v manj kot dveh urah, veliko več je trajal tisti del zasedanja, na katerem so predstavila dopolnila k proračunu. Teh je bilo okrog 120.

Večina dopolnil opozicijskih strank je bila zavrnjena, peščico jih je odbornik za finance Everest Bertoli osvojil. Tudi dopolnilo, ki ga je kot prva podpisnica vložila Valentina Repini iz DS, podprla pa sta ga tudi strankarska kolega Čok in Salvati. Ta predvideva pripravo študije o ureditvi zelenih površin na zapuščenem območju nasproti bencinske črpalke na Katinari. Kot je med opisom dopolnila dejala Repinijeva, Katinara zaradi poseka borovega gozdiča nujno potrebuje več zelenja. Za uresničitev te namere bi potrebovali 30 tisoč evrov, kar je odbornik Bertoli prosilcem odobril.

