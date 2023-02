Prosek: openski gasilci odstranili nihajočo anteno

Močna burja je v noči na torek na Proseku izrula s strehe poslopja v bližini Društvene gostilne anteno in odlepila nekaj korcev. Zjutraj so nekateri mimoidoči opazili ležečo anteno, ki je bila le s kablom pritrjena na streho. Ob vztrajnih sunkih burje je obstajala nevarnost, da jo bo odtrgalo, odlepljene korce pa vrglo na cesto.

Domačini so poklicali openske gasilce, ki so malo po 9. uri prispeli na kraj z avtolestvijo. Dva gasilca sta se po njej povzpela do strehe in v nekaj minutah odstranila anteno in nevarne korce, medtem ko so kolegi skrbeli za varen prehod vozil na tistem delu ceste.