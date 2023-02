Proseška pevka na malem ekranu

Malo za šalo in malo zares je Giulia Crocini skočila v televizijske vode. Pevka s Proseka, nekoč prvi glas skupine Happy Day, ki je na deželnih odrih dobro znana po prepoznavnem glasu in izvajanjem soul ter ritem in blues glasbe, je nastopila v italijanski oddaji The Voice Senior. Crocinijeva, ženski glas terceta Giulia-Pellizzari-Ballaben, je prijavo za sodelovanje pri oddaji oddala potem, ko jo je prepričala prijateljica z Nizozemske. »Dobro sem premislila in resnici na ljubo iskala izhod iz krize, v katero je glasbenike potisnila pandemija,« je povedala pevka. Od začetka je bila prepričana, da je ne bodo izbrali, saj je prijavo poslalo več kot deset tisoč ljudi. Skozi prvo rešeto jih je prišlo tri tisoč, do televizijskega nastopa pa le peščica. Oddajo vodi znana italijanska voditeljica Antonella Cerici, ki pevce pospremi na oder pred žirijo. Letos jo sestavljajo Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino in skupina Ricchi e Poveri. Slednja je po prvem nastopu postala Giuliina »botra«. Prepričala jih je s pesmijo Maracaibo, neobičajno izbiro za njen glas, ki bi, kot je sama priznala, prišel bolj do izraza, če bi zapela kakšno soul skladbo, »morda At Last ali drugo od Ette James.«

Nasmejana Giulia se je pred studiom predstavila na motorju, ki je bil sicer le scenski rekvizit, saj je svojega pustila doma. O zakulisju oddaje žal ne sme razodeti ničesar, za Primorski dnevnik pa je priznala, da so televizijska pravila neizprosna in da ni vse prav tako, kot si publika med spremljanjem dogajanja na zaslonu pričakuje. Pevka je svojo televizijsko izkušnjo zaključila v nedeljo.