Z dnevnim avtobusom do Sesljanskega zaliva

»Od 7. junija in za vso poletno sezono bo Sesljanski zaliv dostopen z avtobusom čisto vsak dan v tednu,« je na družbenih omrežjih in nato v sporočilu za medije sporočil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, ki je tako napovedal razširitev te pomembne javne storitve, ki je bila doslej omejena le na vikende.

Predlog občine sta prevozno podjetje Trieste Trasporti in Dežela FJK sprejeli. Nova avtobusna linija 70 bo tako zagotavljala redne povezave od zgodnjega jutra do večera. Avtobus bo peljal od trga pred občino v Nabrežini Kamnolomi do Sesljanskega zaliva. Vozil bo vsakih 50 minut in ustavljal v obeh smereh na vseh postajališčih javnega potniškega prometa. Vožnja od Nabrežine Kamnolomi do Sesljanskega zaliva bo trajala približno 25 minut.

»Za ceno vozovnice, ki znaša 1,50 evra, se bo na tak način mogoče odpovedati uporabi in stroškom avtomobila,« je bil zadovoljen Gabrovec. »Naš cilj je bil okrepiti javni prevoz tako zaradi vpliva na okolje kot zaradi potreb naših občank in občanov, hkrati pa bodo avtobusne vožnje tudi razbremenile promet v smeri proti morju in pomagale pri upravljanju turističnih tokov,« meni župan.

Nabrežina Kamnolomi je prestopna točka (končna postaja) za avtobusni liniji 43 in 44, nahaja pa se v bližini železniške postaje.