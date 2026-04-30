Spomin na padle in prvomajski predvečer

Predvečer prvega maja, praznika dela in na Tržaškem tudi osvoboditve po 25 letih fašizma, bodo marsikje priredili spominske svečanosti in praznovanja.

Padlih Barkovljanov za svobodo se bodo danes spomnili na pobudo SKD Barkovlje in tamkajšnje šole Finžgar. Ob 15. uri se bodo zbrali na domačem pokopališču »Kunčeva njiva«, predvideni so polaganje vencev, petje in recitacije. Priložnostno misel bo podala predsednica SKD Barkovlje Sandra Poljšak.

Kulturno društvo Vesna in sekcija VZPI-ANPI Evald Antonič - Stojan bosta v Križu priredila tradicionalni Prvomajski predvečer pod pokroviteljstvom Zahodnokraškega rajonskega sveta. V Kulturnem domu Alberta Sirka bodo ob 20. uri nastopili ženski zbor Svobodni cvet iz Sovodenj ob spremljavi Tomaža Grassija in otroci domače osnovne šole Sirk. Govornica bo Helena Lupinc, pozdrav bo prinesel Fabio Vallon. Sledila bo baklada do vaškega spomenika z nastopom Kriških ribice in moškega zbora Vesna.

V Kulturnem domu na Proseku pa bodo danes ob 20. uri Prvomajski predvečer priredili sekcija VZPI-ANPI Prosek Kontovel Anton Ukmar - Miro in mladinski krožek MKPK v sodelovanju z ostalimi vaškimi društvi. Slavnostna govornica bo zgoniška podžupanja Martina Budin.