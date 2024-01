Prostitucija se je preselila z ulic v stanovanja

Trgovina z ljudmi ali z belim blagom je zelo razširjena tudi v Italiji, še zlasti z namenom spolnega izkoriščanja. Trst pa je med mesti, v katerih je prostitucija v veliki večini primerov prostovoljne narave. »Večina jih samostojno opravlja poklic. Stranke sprejemajo na domu, saj se je prostitucija med pandemijo umaknila z ulic, kjer ostajajo samo še starejše prostitutke,« Primorskemu dnevniku pove predstavnik tržaškega pokrajinskega poveljstva karabinjerjev.

Prostitucija je danes tesno povezana s spletom in ponudbo na njem. Vsakdo lahko v vsakem trenutku na tozadevnih portalih izbere kraj in »storitev«, pokliče na telefonsko številko in se domeni za zmenek na domu. Spletnih portalov je seveda več, med najbolj obiskanimi je denimo www.moscarossa.biz, na katerem je ta čas na voljo zemljevid z 32 naslovi, ki so večkrat sicer lažni, a v bližini dotičnega stanovanja. Pred prihodom stranka pokliče prostitutko, ki mu sporoči pravo hišno številko. Na strani escort-advisor.com pa je za Trst več kot 330 oglasov za vse okuse in z nasvetom uporabnikom, naj obiščejo tudi druga mesta, na primer Videm in Gorico.

»Italijanske in kitajske državljanke se odločajo za redno dejavnost in stalno bivališče, druge pa raje potujejo. V Trstu najamejo stanovanje, ostanejo največ eno leto, potem pa odidejo drugam. V teh primerih gre v glavnem za ženske iz vzhodne Evrope, stare največ 35 let,« razlaga častnik karabinjerjev. Tržačani, pravi, takoj prijavijo večino kaznivih dejanj, ko jih opazijo, prostitucije pa ne. Drugod po Italiji pa je drugače, »morda ker smo tu blizu vzhodne Evrope, kjer se na prostitucijo gleda drugače«. Dejansko je težko reči, da gre za hudo kaznivo dejanje, saj ga zakon neposredno ne kaznuje. Kaznuje pa izkoriščanje prostitucije, ko je to dokazljivo.

