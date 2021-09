Prostocarinska cona poenotila tudi kandidate

Če je bila prostocarinska cona v tržaškem pristanišču pred leti le predmet politične fantastike in pravnih sporov nekaterih tržaških poznavalcev tega režima, je njegovo dodano vrednost v zadnjih časih naposled spoznala nacionalna politika. Prav zato je Odbor tržaških pristaniških delavcev (CLPT) organiziral posvet, na katerem je apeliral na lokalne politike, naj se aktivno zavzamejo za izvajanje osme priloge mirovnega sporazuma iz leta 1947.

Na sinočnjem posvetu v poslopju na četrtem pomolu so poznavalci teme govorili o tem, kako do proste carinske cone v tržaškem pristanišču, zakaj bi si jo želeli in kaj o tem pravi zakonodaja EU. O kompleksni temi so se na koncu posveta izrekli tudi štirje županski kandidati: Roberto Dipiazza, Francesco Russo, Riccardo Laterza in Alessandra Richetti. Četverica ima glede režima prostocarinske cone v pristanišču podobno stališče: načrt za inovativno uporabo enkratnega instrumenta prostocarinske cone se jim zdi idealna priložnost za gospodarski razvoj Trsta.