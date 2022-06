Prostovoljno gasilsko društvo Breg praznuje

Prostovoljno gasilsko društvo Breg se že 45 let bori proti naravnim nesrečam. Neutrudni gasilci prostovoljci ob pomoči prostovoljcev civilne zaščite svoj prosti čas namenjajo pomoči občanom. Za optimalno delo in stalno pripravljenost pa potrebujejo prostovoljci ustrezno opremo. Za ta namen so v Boljuncu že pred pandemijo popravili sedež prostovoljnih gasilcev in civilne zaščite ter kupili novo vozilo v vrednosti 41.000 evrov.

V pritličju so uredili novo garderobo in sanitarije, prenovili pod, prepleskali stene, napeljali centralno kurjavo, predvsem pa zabetonirali del dvorišča, ki je bil pred tem neuporaben. Zdaj lahko tja parkirajo svoje novo vozilo Toyota Landcruiser za hiter in varen prevoz prostovoljcev na kraj intervencije.

Zaradi pandemije koronavirusa so prenovljene prostore in vozilo slavnostno predstavili šele v soboto popoldne. Pod žgočim junijskim soncem je pred boljunskim sedežem gasilcev in civilne zaščite, ki je poimenovan po preminulem članu civilne zaščite Mauriziu Sigoniju, potekala slovesnost, ki jo je povezovala Elena Husu. Za veselo vzdušje je poskrbel Pihalni orkester Breg iz Doline. V Breg so med drugimi prišli tudi prostovoljni gasilci iz Buj na Hrvaškem, Hrvatinov v Sloveniji, prostovoljci civilne zaščite s Tržaškega, gozdni stražarji iz Trsta in Devina ter karabinjerji dolinske postaje.