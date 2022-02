Protestniki bodo kaznovani

Sobotni protestni sprevod proti covidnemu potrdilu ne bo brez posledic. Danes je na prefekturi potekal sestanek, na katerem so poleg prefekta Annunziata Vardeja sodelovali deželni in občinski odbornik za varnost Pierpaolo Roberti in Maurizio de Blasio ter vodje policijskih sil. Pogovarjali so se o sobotnem popoldanskem shodu, na katerem so se protestniki spustili po ulicah s plakati in slogani, da bi izrazili svoje nasprotovanje vladnim ukrepom za zajezitev pandemije covida-19. Shod ni bil izpeljan zakonito, saj ni bil napovedan.

Odločili so, da bodo organizatorji in udeleženci demonstracije prejeli globo med 1000 in 4000 evri, kot to predvideva zakon za vsakega, ki onemogoča prosto gibanje po cesti in ga ovira s svojim telesom, saj so protestniki v soboto popolnoma ohromili promet po glavnih tržaških ulicah. Policisti poleg tega preverjajo, zakaj organizatorji niso napovedali shoda, ugotovitve pa bodo predali sodni oblasti.

Za prihodnje improvizirane demonstracije bodo okrepili ukrepe, da bi zagotovili spoštovanje prepovedi teh pobud na območjih, ki niso dostopna, kot to predvideva novembrski odlok prefekta.