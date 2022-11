Proti atipičnim delovnim pogojem

Sindikat NIdiL CGIL se v tem obdobju pogovarja s delavci z nestalno zaposlitvijo in z brezposelnimi na raznih področjih. Na javni seji so izpostavili glavne težave, s katerimi se danes soočajo zaposleni ali bivši zaposleni v t.i. novih delovnih vlogah oz. z atipičnimi delovnimi razmerji, kot je na primer zaposlovanje preko agencij.

»Številke po pandemiji so v porastu. Na Tržaškem je letos kar 39 odstotkov več zaposlenih kot lani. Za pozitivnim podatkom pa se skriva kar 46 odstotkov pogodb za določen čas ali druge vrste zaposlovanja, ki delavcem ne dovoljuje načrtovanja svoje prihodnosti,« je povedal deželni vodja NIdiL Nicola Dal Magro. Od občine in Dežele zahteva večji posluh za vse tiste ljudi, ki želijo izboljšati svoje delovne pogoje. »Letos je na Tržaškem prišlo do hudih delovnih kriz v industriji. Flex je zaposlene preko agencije pustila doma z nadomestilom v višini 600 evrov na mesec. Pri Tirso napovedujejo, da bodo zaradi podražitve energentov in položnic, ki presegajo milijon 600 evrov, od januarja razglasili krizno stanje in številne delavce pahnilo na čakanje. Pri Wärtsili pa je stanje odvisno od političnih izbir,« je pojasnil Dal Magro. Tržaško občino in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino vabijo, naj ustvarita sklad za stabilizacijo delavcev in naj nadzorujejo dogajanje na delovnem trgu ter zaščitijo pogodbe.