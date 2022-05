Proti cigaretnim ogorkom se bodo borili tudi v Trstu

Čiki, čiki, čiki, čiki, prekrili bodo ves naš planet! je že pred leti pel slovenski kantavtor Adi Smolar. Problema cigaretnih ogorkov, ki se pojavljajo povsod, se zavedajo pri neprofitni organizaciji Marevivo in tobačnem velikanu BAT. Zato so pred dvema letoma skupaj zagnali kampanjo Piccoli gesti, grandi crimini (Mala dejanja, veliki zločini), s katero vsako leto ozaveščajo prebivalce štirih italijanskih mest. Letos bo akcija potekala v Trstu, Pescari, Viareggiu in Salernu, podpira pa jo tudi okoljsko ministrstvo.

Vsako leto ljudje po svetu pokadijo šest trilijonov cigaret, od teh pa jih kar 4,5 trilijona konča v okolje. 65 odstotkov ljudi kadi izven doma in cigaretnih ogorkov ne odvrže v za to namenjene koše za smeti. Cigaretni filter pa ni biološko razgradljiv, zaradi česar zelo onesnažuje. Večkrat ogorki pristanejo tudi v morju in povzročajo mikroplastiko v njem, je bilo nekaj podatkov, ki jih je na novinarski konferenci ob začetku tretje izvedbe projekta Mala dejanja, veliki zločini podala Raffaella Giugni iz organizacije Marevivo. Predstavila je tudi, kako kampanja poteka. V vsakem sodelujočem mestu bodo na glavni trg postavili »sceno zločina«, kjer bodo žrtve predstavljali kipi raznih morskih živali, ob njih pa zločinci: velik cigaretni ogorek in druge smeti, ki jih marsikdo brez pomisleka odvrže v naravo. Poleg tega bodo postavili informativne table s QR kodami, kjer bodo mimoidoči imeli na voljo več podatkov, delili pa bodo tudi žepne pepelnike.

V prejšnjih dveh letih so kampanjo izvedli v osmih mestih in v njih razdelili več kot 60.000 žepnih pepelnikov, pregledali pa so tudi več kot 2000 vprašalnikov. S tehnologijo zagonskega podjetja JustOnEarth so ugotovili, da se je po kampanji število cigaretnih ogorkov v povprečju znižalo za 53 odstotkov (v Fermu celo za 86 odsotkov, v Bariju pa le za 16). Letos pa si želijo projekt še nadgraditi in razdeliti 50.000 žepnih pepelnikov in izvesti raziskavo, kaj ti prinašajo akciji.