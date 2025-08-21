Proti posledicam možganske kapi tudi z videoigrami

Cilj slovensko-italijanskega projekta X-BRAIN.net je bila priprava novih protokolov za še učinkovitejšo rehabilitacijo pacientov, ki so preživeli možgansko kap. Obenem so v sklopu projekta zasnovali dve rehabilitacijski visokotehnološki sobi, eno v katinarski, drugo v izolski bolnišnici. Raziskovalni projekt, pri katerem so sodelovali Univerza v Trstu, Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, nevrološki oddelek bolnišnice na Katinari in nevrološka klinika izolske bolnišnice, so včeraj predstavili na Univerzi v Trstu, nato pa javno še v Narodnem domu. Dvoletni projekt v vrednosti 750.000 evrov je sad programa Interreg Italija-Slovenija. Projekt so medijem predstavili koordinator projekta Gianni Biolo, sicer profesor na medicinski fakulteti Univerze v Trstu, Luka Šlosar, raziskovalec na Inštitutu za kineziološke raziskave ZRSKoper, in Paolo Manganotti, predstojnik oddelka za nevrologijo v katinarski bolnišnici.

Prvi del projekta je bil namenjen odkrivanju posledic, ki jih na človeku pušča dolgotrajno ležanje v postelji. Kdor preživi možgansko kap, je bodisi zaradi nevroloških težav bodisi zaradi bolnišnične oskrbe namreč prisiljen v dolgo mirovanje, ki lahko ohromi pacientove mišice. Raziskovalci so ugotovili, da je bila pri desetih kandidatih, ki so pred prisilnim ležanjem mesec dni trenirali in se ustrezno prehranjevali, škoda minimalna, njihova mišična masa je ostala praktično enaka. Drugače je bilo pri ostalih udeležencih v eksperimentu, ki jih je dolgo ležanje ošibilo, njihova rehabilitacija je bila posledično dosti daljša.

Drugi del slovensko-italijanskega projekta je bil namenjen ureditvi terapevtske sobe za rehabilitacijo pacientov, ki jih je prizadela možganska kap. Sobi so lani odprli v katinarski in izolski bolnišnici, kot je povedal Manganotti, so po letu dni z njihovo uporabo zelo zadovoljni. V sobi so namestili različne rehabilitacijske naprave, tudi videoigro, pri kateri pacient uporablja okrogel elastičen obroč z vgrajenim senzorjem in trak, ki ga pritrdi na stegno. Igralec izvaja različne vaje, s katerimi se premika po virtualnem prostoru in se »bojuje« proti digitalnim sovražnikom.