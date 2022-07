Proticepilec pred sodnika

Na tržaškem sodišču se je danes začelo sojenje proti Diegu Senu, proticepilcu, ki naj bi 6. novembra lani verbalno in fizično napadel Gianpaola Sartija, novinarja dnevnika Il Piccolo. Sarti je med Borznim in Velikim trgom poročal o enem tolikih proticepilskih protestov, ki so ga policisti razpustili. Obtoženi, ki ga brani odvetnica Alessandra Devetag, naj bi ga najprej grobo zmerjal in dejal, da ga je treba ubiti, nato naj bi ga sunil z ramo, s pestjo udaril v tilnik, potem pa še z glavo udaril v obraz. Sen je osumljen kaznivega dejanja grožnje z namenom preprečevanja novinarjevega dela ter kaznivega dejanja povzročanja telesnih poškodb. Bremeni ga tudi oteževalna okoliščina, da je bil v preteklosti že obtožen podobnih dejanj. Preiskavo je vodil tožilec Pietro Montrone, sodnica je Anna Battaglia.

Novinarju, ki ga zastopa odvetnik Antonio Santoro, sta ob bok stopili Novinarska zbornica in sindikat novinarjev Assostampa. Sodnico sta organizaciji zaprosili, da bi na procesu nastopili kot oškodovani stranki. Odločitev bo padla čez teden dni, v petek, 22. julija. Če bo sodnica sprejela njuno zahtevo, bosta organizaciji morebitno odškodnino vložili v dobrodelne namene. Sartijev odvetnik je pojasnil, da je bila z napadom na Sartija, ki je opravljal novinarski poklic, napadena celotna novinarska stroka. Posledično sta bili napadeni njeni stanovski organizaciji.