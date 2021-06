Prva seja v živo po enem letu brez glasovanja

Tržaški mestni svetniki včeraj niso glasovali za enega pomembnejših sklepov Dipiazzove tržaške občinske uprave. Na prvi seji v živo po 14-mesečnem delu na daljavo se je zataknilo že zjutraj, ko bi morali začeti razpravo o predlogu sklepa o podrobnem načrtu za mestno jedro. Najprej so zaradi nesklepčnosti, ki so jo povzročili sami desnosredinski koalicijski svetniki, začetek razprave preložili za dobro uro. Nato so nastopile še težave z glasovanjem, saj mnogi svetniki niso upoštevali priporočila, da na sejo pridejo s tablicami, s katerimi so v zadnjih mesecih glasovali. Rezultat nesoglasij je bila dvakratna preložitev seje in dokončna odločitev, da se razprava o popravkih k predlogu sklepa in glasovanje preložita na ponedeljek.

Pa pojdimo po vrsti. Dvorano občinskega sveta, ki ni bila več kot eno leto zaprta samo zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ampak tudi zaradi nujnih obnovitvenih del, so prvi občinski svetniki začeli polniti že pred deveto uro. Zjutraj je bilo prisotnih samo 29 mestnih svetnikov, od koalicije samo 20. Zato je Paolo Menis iz G5Z predlagal prekinitev za 45 minut, tako da bi lahko koalicija odsotne opozorila na pomen obravnavanega predloga sklepa. Njegovi prošnji je predsednik občinskega sveta Francesco di Paolo Panteca sprejel.