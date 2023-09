Prvi so šolski prag prestopili že danes

Dijaki Državnega tehniškega zavoda Žige Zoisa so že danes (torek), prvi med slovenskimi šolami na Tržaškem, prestopili šolski prag. Pred šolo, ki je v poletnih mesecih skoraj samevala, je bilo ponovno videti običajni letni živ žav, mnogi so se veselili ponovnega srečanja s sošolci in profesorji, drugi so bili zaskrbljeni, tretji pa nejevoljni ob zaključku počitnic. Eni prej drugi pozneje pa bodo čisto vsi višješolci v roku desetih dni sedeli v šolske klopi. Že jutri bodo na vrsti tudi dijaki Liceja Franceta Prešerna in Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana. Zadnji bodo v šolo stopili dijaki in dijakinje Humanističnega in družbenoekonomskega liceja Antona Martina Slomška, ki bodo s poukom začeli v ponedeljek, 11. septembra.