Prvi vremenski obeti za Barcolano

Prvi vremenski obeti za nedeljsko Barcolano - termin je sicer še oddaljen in so torej še možne spremembe - kažejo na razmeroma umirjeno jesensko vreme brez večjih pretresov. Nad večjim delom Sredozemlja se bo proti koncu tedna po četrtkovem poslabšanju okrepil obsežen anticiklon s središčem nad Balkanom. V višinah ga bo spremljal topel zrak. Naši kraji se bodo znašli na zahodnem robu anticiklona, kjer bodo prevladovali šibki jugozahodni tokovi.

Ker bo območje visokega zračnega tlaka enakomerno in, kot kaže, ne bo večjih razlik v zračnem pritisku, bodo vetrovi šibki. Zrak bo povečini dotekal od jugozahoda. V nočnih in prvih jutranjih urah bi lahko prehodno zapihal šibak kopni veter, v dopoldanskih urah pa naj bi pihljal šibak veter spremenljivih smeri. To je za zdaj najverjetnejša vetrovna evolucija za nedeljo, po kateri je možnost, da bi zapihala burja zelo skromna oz. skoraj nična.

Prevladovala pa bo umirjena vremenska slika s postopnim dotokom bolj vlažnega zraka. Kaže na delno jasnino ali zmerno oblačnost, mestoma lahko tudi na oblačnost, toda po vsej verjetnosti brez padavin. Najvišje dnevne temperature bodo malo pod 20 stopinjami Celzija.

Če ne bo prišlo do vmesnih vremenskih sprememb, bo torej letošnja Barcolana, kot kaže, počasnejša od zadnjih izvedb, ki so bile povečini kar hitre.