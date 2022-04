Prvič bodo merili parametre astronavtke

V sklopu misije ESA Minerva, v kateri bo italijanska astronavtka Samantha Cristoforetti v prihodnjih dneh pristala na Mednarodni vesoljski postaji, bo za del raziskovanja poskrbela tudi tržaška univerza s projektom Nutriss. V sklopu projekta bodo spremljali njen mišični metabolizem, ki je izpostavljen mikrogravitaciji, in z nadzorom prehrane sprejemali posebne ukrepe za preprečevanje izgube puste mase, je razložil Gianni Biolo, profesor interne medicine na tržaški univerzi. Po zaslugi analiz, ki jih bodo opravili na Samanthi Cristoforetti, bodo tako prvič iskali ustrezne rešitve za astronavtke.

Samanthi bodo dali bioimpedančni analizator, s katerim bodo spremljali njeno telesno sestavo, je dejal raziskovalec Filippo Giorgio di Girolamo. Z elektrodi na zapestjih in gležnjih bodo lahko merili odstotek maščobne in puste mase in to primerjali z odstotki, ki jih je imela na Zemlji.

