Prvič bosta županovala brat in sestra

»Biti župan Majence je nekaj, kar se ti zgodi enkrat v življenju, tistemu, ki je posebno srečen, tudi dvakrat,« je danes veselo povedal Dolinčan Erik Biagi, ki so mu letos drugič zapored zaupali to vlogo ob najpomembnejšem vaškem prazniku oziroma ne le prazniku, saj je Majenca za Dolinčane veliko več, pravi 26-letnik. Ob njem so izvolili tudi Majo Biagi, sicer Erikovo mlajšo sestro, tako da bosta na Majenci brat in sestra prvič v zgodovini županovala skupaj, so nam zagotovili tudi starejši vaščani. »Malo treme je, potem ko te izvolijo ... verjamem pa, da se bo vse lepo izteklo, saj nam pomagajo odlični parterji in parterice,« je dejala 23-letnica.

Želja, ki se jima je uresničila

Mlada župan in županja sta odraščala na glavnem vaškem trgu Gorici, kjer še stanujeta. »Že od malih nog sem tu opazoval parterje in parterice ter ob tem komaj čakal, da bi lahko bil tudi jaz med njimi,« je pripovedoval Erik.

V prihodnjih dneh jih v vasi čaka kar nekaj dela. »Pripravljali bomo kioske in plac, kjer bodo potekali dogodki, nato bomo trg seveda tudi očistili. Obiskovalcem pa ne bomo ponujali le hrane in pijače, saj to ni kaka vaška šagra, ponujali jim bomo del Doline,« je poudaril Erik in spomnil na citat Borisa Pangerca, ki pravi, da »je Majenca Dolina in da je Dolina Majenca.« »Najlepše bo v torek, na zadnji dan, ko bomo vsi bolj sproščeni in bomo lahko tudi mi praznovali,« je pristavila Maja.