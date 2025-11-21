Prvo štipendijo Pavel Marc je zmagal Samuel Cossutta

Kuharsko žirijo je najbolj prepričal kandidat Samuel Cossutta, slovenski dijak tržaškega gostinskega zavoda Ad Formandum. S svojim dovršenim krožnikom, na katerem je kraljeval file skuše, je zmagal na prvem natečaju v spomin na pokojnega tržaškega kuharskega mojstra Pavla Marca in si zagotovil desetmesečni izobraževalni tečaj na visoki šoli Alma, najprestižnejšem italijanskem izobraževalnem zavodu za mlade kuharje.

Pet mesecev bo Samuel, ki je junija sklenil štiriletni tečaj na tržaški gostinski šoli, znanje nadgrajeval v kraju Colorno v Emiliji - Romanji, pet mesecev pa bo mladi kuhar, ki je trenutno zaposlen v restavraciji Valeria na Opčinah, opravljal staž v eni od priznanih italijanskih restavracij.

Pripravljal se je več tednov

Kuharske moči so v sredo merili dijaki gostinskih šol Civiform iz Čedada, Bonaldo Stringher iz Vidma, tržaškega zavoda IAL ter Ad Formandum iz Trsta in Gorice. Osem mladih kuharjev je moralo pripraviti glavno jed z modro ribo in drugimi sezonskimi sestavinami. Predvsem je bilo treba uporabiti vse dele hrane in zavreči čim manj odpadkov.

»Zmaga mi pomeni ogromno,« je nadebudni Cossutta povedal za Primorski dnevnik. Na tekmovanje se je pripravljal več tednov, do zgodnjih jutranjih ur je pilil vsak detajl priprave jedi in postavitve sestavin na krožnik.