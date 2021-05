Psihiatrija v očeh naslednika Basaglie

Nekoč je bila psihiatrija ena sama. Nasilna, avtoritarna, v ospredje je postavljala bolezen in ne človeka, duševne bolnike je zapirala, skrivala pred »zdravo družbo«. Danes je psihiatrij tisoč, različnih, heterogenih, včasih skreganih med sabo, pa vendar nobena od teh ne more zanikati, da znanost brez človeškega pristopa v večni neznanki duševnega zdravja nima kaj iskati. Tako psihiater Franco Rotelli v knjigi Quale psichiatria? (Katera psihiatrija?) razlaga, zakaj po petdesetih letih preprosto ni mogoče preslišati ali zanikati vodil Franca Basaglie, s katerim ne deli samo imena, temveč dolgo pot prelomnega rušenja zidov umobolnice in postavljanja novih temeljev z bolj človeškim obrazom. Leta 1979 mu je nasledil najprej pri vodenju svetoivanske psihiatrične bolnišnice, nato pa postal direktor novonastalega oddelka za duševno zdravje in kasneje še zdravstvenega podjetja.

Publikacija je v okviru zbirke 180 izšla pri južnotirolski založbi Edizioni alphabeta verlag in so jo v ponedeljek predstavili v tržaški kavarni San Marco. »Ta nas postavlja pred vrsto vprašanj, ki jih ne moremo preslišati. Mi nismo imeli odgovorov na vse, pravzaprav je edina gotovost bila, da ni samo enega oravulnega odgovora. Psihiatrično bolnišnico pa smo razgradili, ker nas ljudje niso nehali spraševati in nas niso le slepo podpirali,« je dejal Peppe Dell’Acqua, direktor zbirke 180, ki je ravno tako kot Rotelli v 70. letih kot mlad psihiater prišel v Trst, da bi v resničnost spremenil Basaglieve sanje. V knjigi je zbranih dvaindvajset esejev, ki jih je avtor napisal med letoma 1967 in 2018.