06 september 2025
Ptice Vladimirja Makuca poletele do Sesljanskega zaliva

Ob stoletnici rojstva slovenskega slikarja in grafika je v naselju Portopiccolo do 12. oktobra na ogled razstava, ki je del čezmejnega projekta

Spletno uredništvo
Sesljan
6. sep. 2025
    Detajl dela Vladimirja Makuca
Goriški muzej Kromberk vabi na ...Polet z Makucem oziroma na odprtje predzadnje razstave v projektu V vse smeri/In tutte le direzioni. Ob 100. obletnici rojstva slovenskega slikarja in grafika Vladimirja Makuca, ki so se mu že poklonili v Kranju, Mestni galeriji Nova Gorica, na Gradu Kromberk (kjer je razstava še v teku) in v Vili Bartolomei v Solkanu, bodo umetnikova dela od danes ob 18. uri do 12. oktobra na ogled tudi v prostorih Portopiccolo Art Gallery v Sesljanskem zalivu.

Razstava je del čezmejnega projekta. Makuc je rodnemu Solkanu podaril pomemben del svojega opusa, ki ga hrani Goriški muzej. Kot znano, je Makuca privlačila tema letenja in njegovih protagonistov, zanimivo pa je opazovati, kako je z leti prešel od statičnih portretov ptic k pravim študijam gibanja njihovih kril. In kako so bili ti krilatci predstavljeni v vse bolj aerodinamičnih oblikah in v kombinaciji s klopotcem, ki se tradicionalno uporablja v slovenskih vinogradih.

