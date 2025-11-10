Pupkin Kabarett nocoj začenja novo sezono

Nocoj se ob 20.30 vrača na oder tržaškega gledališča Miela preverjena naveza Pupkin Kabareta, ki že vrsto let razveseljuje publiko s skeči in prizori iz vsakdanjega mestnega življenja.

Ob spremljavi glasbene skupine Niente Band, ki jo sestavljajo pianist Riccardo Morpurgo, trobentač Flavio Davanzo in bobnar Paolo Muscovi, bodo v prvi predstavi z naslovom Dazi nostri nastopili Laura Bussani, Alessandro Mizzi, Flavio Furian, Omar Giorgio Makhloufi in Ivan Zerbinati.

V času preobremenjenosti s turizmom, po Barcolani in pred božičnimi prazniki se tako začenja nova Pupkinova sezona, so zapisali protagonisti v vabilu, edina prava turistična znamenitost mesta. Letos ponujajo gledalcem veliko novost, to je brezplačen ogled delovišča pred gledališčem na Trgu Duca degli Abruzzi in debato ob koncu vsakega kabareta. Napoveduje se vsebinsko bogata sezona, saj avtorjem navdiha ne manjka, zlasti po ponovni okvari tramvaja in napovedi, da bo do božiča miroval.