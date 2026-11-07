Pupkin kabarett praznuje 25 let z vrtoglavo zabavo

Pupkin kabarett praznuje 25 let »in jih docela čuti«, kot z običajno ironijo piše v predstavitvi jubilejnega praznovanja. Tega bodo na dveh večerih sooblikovali stari in novi sodelavci: prvi bo jutri ob 18. uri, drugi pa 7. decembra, obakrat v gledališču Miela. Protagonisti obljubljajo »vrtoglavo« zabavo s kabaretom, ki že 25 let govori o protislovjih, razvadah, posebnostih tržaškega in obmejnega prostora. V teh letih ni zmanjkalo niti pogostih »slovenskih« poglavij, od »obmejnega pesnika Guština« do sodelovanja znanih obrazov Slovenskega stalnega gledališča. Zvesto občinstvo bo na teh dveh večerih lahko ponovno srečalo najbolj priljubljene like, medtem ko se bodo bolj kritični gledalci spraševali »čemu praznovati, ko po četrtini stoletja ne nameravajo nehati«.

»Solidarna in socialno nepotrebna komičnost« pa bo zaživela in razlogov za praznovanje bo veliko, predvsem za trojico, ki je od samega začetka podpisala to izjemno kabaretno pustolovščino. Alessandro Mizzi se tako spominja tistih prvih večerov: »Na začetku je bil precej nedoločen projekt, ki naj bi napolnil redko uporabljeno malo dvorano gledališča Miela z nenavadnimi nastopi na dan, ko so ostala gledališča zaprta. Takrat je bilo tako, zdaj pa so ponedeljki spet v modi tudi v gledališčih. V nekaj tednih je malo dvorano napolnilo radovedno občinstvo,« se spominja Mizzi.

»Po dveh sezonah so nas povzdignili in preselili v glavno dvorano gledališča. Na velikem odru smo bili na začetku nekoliko zmedeni, preden nam je uspelo oblikovati naš preprosti format eksperimentalne varietejske predstave. Nismo imeli večjih težav, razen tistih, ki smo si jih povzročali sami. Imeli smo tudi srečo: na odru Pupkina se je zvrstilo ogromno ljudi - gledališčnikov, glasbenikov, komentatorjev, le malo plesalcev; nastala so prijateljstva, ljubezni, izdaje. Igrali smo tudi v Piccolo teatro v Milanu - lahko bi bilo huje.«