Z zdravico se je uradno začelo proseško martinovanje

Žvenketanje kozarcev domačega prosekarja je naznanilo začetek martinovanja na Proseku. V Domu prosekarja so včeraj priredili zdravico, s katero so uradno odprli praznovanje vaškega in tudi kmečkega zavetnika, kot je poudaril predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni.

Dogajanje v Domu Prosekarja je spremljal Ženski pevski zbor Prosek Kontovel pod vodstvom Marka Štoke. Vidoni je predstavil program letošnjega martinovanja. To bo doseglo višek z jutrišnjo tradicionalno furengo in sredinim praznovanjem sv. Martina, ko bodo na Kržadi odprli tržnico s kmečkimi proizvodi in sejem po proseških ulicah. Do konca praznovanj bo na Mandrijo vabil tudi luna park, v dvorani rajonskega sveta pa razstava Irine Goruppi in Petre Debelis Teksture Krasa, ki so jo včeraj odprli pred uradno zdravico, je spomnil Vidoni ter se zahvalil vsem vaškim društvom, ki sodelujejo pri organizaciji dogodkov. Posebno zahvalo je namenil tudi tajnici rajonskega sveta Rosanni Ravbar.

Po zdravici so v Kulturnem domu predvajali film Fiume o morte o D’Annunzievi zasedbi Reke in tako sklenili prvi dan praznovanj. Danes pa Miramarski morski rezervat prireja predstavo o živih bitjih, ki domujejo v suhih zidkih (zbirališče pri spomeniku ob 10.30). Ob 14.30 bo botanični sprehod po kraški pokrajini z zbirališčem na parkirišču na Vejni. Ob 18. uri bo v Cerkvi sv. Martina nastop skupine Stane Malič, sledil bo koncert skupine Gas Kras ob 21. uri v Kulturnem domu, nato bo za zabavo poskrbel še didžej.

Praznično pa bo tudi v Škednju. Ob 12. uri bo odprl sejem, na ogled bo tudi fotografska razstava. Od 15. do 17. ure bo odprt tudi Etnografski muzej.