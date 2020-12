Pust bo pozimi in poleti

»Miljski pust še zdaleč ni le zabavna ljudska navada. Miljčani namreč vsako leto dan za dnem delajo na tem, da bodo mestu podarili čarobno vzdušje pustnega tedna – oni so prava duša našega pusta,« je potrdila miljska županja Laura Marzi ob uradnem podpisu dogovora med Občino Milje in združenjem miljskih pustarjev. V njem se miljska uprava obvezuje, da bo tudi leta 2021 – v skladu in spoštovanju predpisov za zajezitev širjenja novega koronavirusa – izvedla 68. miljski pust, tako zimsko kot poletno izvedbo. Zaradi pandemije so podpisniki dogovora soglasno odločili, da bodo obdobje praznovanja omejili in dogodke izvedli najkasneje do 30. septembra 2021. Zimskim pustnim prireditvam bo občina prihodnje leto namenila 25 tisoč evrov – od teh bodo 19 tisoč uporabila društva za izdelavo vozov in organizacijo nedeljskega sprevoda, šest tisoč evrov pa bo šlo za promocijo in druge dogodke. Poletnemu pustu bo občina namenila šest tisoč evrov.