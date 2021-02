Pust in godbe: vez, ki je ne pretrga niti pandemija (video)

Pust in godba sta neločljiv binom. Vsako leto lahko na povorki na pustno soboto ob ogledovanju vozov in skupin prisluhnemo tudi godbeniškim sestavom, ki med ljudmi širijo veselje in razposajeno pustno razpoloženje. Tudi letos so se godbe s Tržaškega, kljub koronavirusnim omejitvam, zaradi katerih ni bilo mogoče prirediti povork in koledovanj, odločile, da javnost razveselijo s tradicionalnim godbenim nastopom. Tako sta Godbeno društvo Nabrežina ter Godbeno društvo Prosek na svojih družbenih omrežjih objavila videoposnetek godbenikov, ki igrajo v maškarah.

V Nabrežini so se odločili za video kolaž godbenikov, ki so ubrano zaigrali in zapeli koračnico San Carlo. Godci so bili našemljeni v najrazličnejše kostume: mogoče je bilo videti strašila s trobento, Mehičane s flavto in druge. V videu lahko tako vidimo godbenike, ki na svojih domovih in najrazličnejših drugih lokacijah igrajo svoj part, skupek videoposnetkov pa zazveni kot pravi godbeni nastop.

Prosečani pa so se odločili za nekoliko bolj igran in dinamičen videoposnetek. Režijo in montažo tega je podpisala godbenica, klarinetistka Kim Furlan, ki je tudi posnela kadre za videoposnetek. Tudi Prosečani so odločili za razposajeno koračnico in sicer Show music št. 1, ki jo je napisal Vinko Štrucl. Zabavni video so posneli na svojem sedežu, v Soščevi hiši, pri čemer so se držali ukrepov za omejitev širjenja virusa. Kakor sosedje iz Nabrežine so se tudi na Proseku oblekli v najrazličnejše kostume. Mogoče je bilo tako zaslediti čarovnico iz serije Harry Potter, malo nindžo in pikapolonico, Mehičane, kavbojce ter pripadnike Buldogov oz. bratov Šavs (it. Banda Bassotti), v katero so se godbeniki oblekli lansko leto.