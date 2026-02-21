Pustarji zakorakali po Opčinah

Povorka 57. Kraškega pusta se je na Opčinah točno ob 14. uri začela premikati s Pikelca, s kraljem in kraljico na čelu. Za povezovanje skrbita zakonca Dina in Dario Lampa (Lampadario in Lampadina), oblečena seveda v luči. Med občinstvom je bolj malo ošemljenih gledalk in gledalcev, »morda so se oblekli v publiko«, je zaslutil Dario Lampa. Pod kraškim soncem so ljudje vsekakor dobro razpoloženi. (VEČ FOTOGRAFIJ V SPODNJEM DELU ČLANKA)

15.45 Drugi voz so doberdobske futuristične zverine, tehno-šakali, ki iščejo na Opčinah triplete. Po zmagah na povorkah v Gorici in Sovodnjah, so na Opčine priplesali z jasnim namenom. Šakale spremljajo sicer tudi druge kraške zveri in zverinice, kot se dogaja na Krasu, pa prevladujejo zlatodlaki sorodniki volkov. Violičasti merjasci trepetajo. Šakale lovi en sam lovec, kar je očitno premalo za vzdrževanje naravnega reda.

Deveta na sporedu je skupina iz Trebč s trebensko umetnostno galerijo. Tribuno ravno pregleduje varnostnik, da ne bi nihče ukradel česa iz trebenske podružncie muzeja Louvre. Večina pustarjev je oblečena v umetnike z značilnimi beretkami, nekateri pa v palete.

15.30 Z družbeno kritiko Pink Floydov so prikorakali bazovski osli. Pustarji iz Bazovice so se preoblekli v osle, ki tekajo za korenčkom umetne inteligence. Možganov pa itak ne potrebujemo več, zato gredo lahko na počitnice. Zasluženo?

Za Bazovico imamo že poljanske kelnerje, ki strežejo šampanjec v kraškem Moulin Rougeu. Plesalke in plesalci so oblečeni v barve francoske zastave, prosto po geslu liberté, egalité, cabaret (svoboda, enakost, kabaret).

Sedma skupina so tržaški zaljubljeni Vikingi. Skupina-godba je svojim tradicionalnim preoblekam prišila srčke, saj bi se povorka morala odvijati na valentinovo. A jim ni bilo usojeno. Ljubezen je vsekakor močnejša od neugodnega vremena.

14.45 V vas je s kraljem in kraljico prikorakala proseška godba, preimenovana v »Bando bassotti« po zlikovcih iz stripov Mikija Miške. Prijavljenih tatvin zaenkrat ni. Kraljevi par Walzer Pridnvečksno XII. Stanjev in Erči Merči wd K’mare h Š’nke iz Padrič je, kot se spodobi za pustna totalitarca, v vas prišel z vojaškim džipom.

Za njima pa že pleše repenskih 101 dalmatincev. S seboj nosijo okvir s podpisom »Repen capitale«, Repen prestolnica. Veliko ekspansionistično repensko koalicijo sta ravno utrdila objema dalmatinca Maurizia Vidalija (sicer občinskega svetnika) z županjo Tanjo Kosmino in deželnim svetnikom Markom Pisanijem. Tukaj je tudi tretji moderator, Omar Marucelli. Pustarska prestolnica, torej.

15.15 Druga skupina so S’ciopai (puečeni, v najbolj pozitivnem smislu), pustarji iz Svete Ane in okolice. Za značilnim apejem plešejo pustarji, oblečeni v kostume iz prejšnjih let. Poleg metuljev in aperol špricerjev plešejo z njimi tudi gosenice. Kot za Ljubljančane, ki prihajajo na Opčine za špricerje, so očitno tudi žuželke velike ljubiteljke aperitivov.

Tretja skupina je lanska zmagovalka, Luna Puhna. Na čelu skupine koraka Adrijano Kalc, 88-letni pustar, ki se openske povorke udeležuje 57. Leto. Gropajci in Padričarji so kot temo izbrali tombolo, za Kalcem »streljajo številke«. Jim bodo srečne številke spet prinesle zmago?Luna Puhna se je kar se tiče krativnosti spet izkazala, za vsako številko imajo kraški motiv oziroma pustarsko šalo. Od jagrja-majsterja do nesrečnega tramvaja, od feštace do gropajskega Grincha. Kdo ve, na koga mislijo.

Prvi voz prihaja iz Medjevasi, kjer so se navezali na olimpijske igre in risanko Frozen. »Pričarali smo belo zimo za Caterino Sinigoi,« je v mikrofon zaklical drsalec-piarovec Igor Tomasetig. Za drsalci v barvanih preoblekah kima jelen iz risanke Frozen. Na ritmih sambe plešejo seveda vsi drugi protagonisti (in protagonistke) risanke