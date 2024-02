Pustarji žalujejo za letečim Lovrom in zažganim Radkom

Zletel je. Nad dolino Glinščice s pomočjo pisanih balonov je Lovro tudi letos odšel na pot. V pozdrav so mu ob spremljavi pustne skupine godcev z boljunske Gorice mahali vaščani vseh starosti. Od Pusta so se poslovili sicer z obljubo, da bodo v soboto spet oblekli maškaro in osvojili Kras na 55. Kraškem pustu, ki so ga zaradi slabega vremena preteklo soboto prestavili za teden dni.

Od pusta so se z žalnim sprevodom poslovili tudi v Škednju, Miljah in Saležu, v Dolini, Mačkoljah in drugih vaseh. Neutolažljiva vdova pa je svojega soproga Radka Šalama pospremila na zadnjo pot izpred hrama žalosti ob društveni gostilni na Kontovelu do Proseka in tamkajšnje društvene gostilne, proseškega spomenika in vse do kontovelske mlake. Spremljevalci so ga objetega v plamene prepustili mirnim domačim vodam, v katere je iz obupa skočila tudi objokana vdova ob glasbeni spremljavi Godbenega društva Prosek pod taktirko Irine Perose.