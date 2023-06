»Ko so ljudje šli na volišča v tistih povojnih časih, ko so bile rane strahot prve polovice dvajsetega stoletja še zelo skeleče, so določali o svoji in naši prihodnosti. Pustili so nam neprecenljivo dediščino svobode, enakosti in bratstva.« Tako je na današnjem praznovanju ob dnevu italijanske republike Tatjana Rojc nagovorila množico zbrano pred občinsko stavbo v Nabrežini o pomenu 2. junija. Senatorka je bila namreč slavnostna govornica proslave, ki jo je organizirala Občina Devin - Nabrežina.

Zbrane je izpod lože občine sicer najprej nagovoril župan devinsko-nabrežinske občine Igor Gabrovec. Tudi sam je izpostavil pomen 2. junija, ki je po njegovem mnenju tretji praznik »triptiha naše demokracije«. Dan republike, je dodal Gabrovec, je pomensko na isti ravni kot 25. april, dan osvoboditve, ter 1. maj. Gabrovec je citiral tudi veljakinjo in veljaka italijanske demokracije, Liliano Segre ter Luigija Sturza. Segre nas je namreč naučila, da so ti trije dnevi nekako medgeneracijski pakt, med preteklostjo in prihodnostjo. Sturza, ustanovitelja Ljudske stranke ter dosmrtnega senatorja, je Gabrovec citiral v zvezi s pomenom italijanske ustave. »Ustava je temelj republike«. Temelj, katerega morajo vlada, parlament in stranke spoštovati in negovati. Namreč, če se ne hrani temeljev, bodo pravice in ustanove, ki na njih slonijo, kajpak hitro propadli.