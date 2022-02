QR koda prepričala žirijo

Zelena barva covidnega potrdila je navdihnila Nastjo Ferluga, mlado dobitnico nagrade v kategoriji risb natečaja Questa volta metti in scena ... s podnaslovom Verde profumo, ki ga prireja društvo Opera Viva. Z originalno QR kodo, v kateri se skriva narava je dijakinja tretjega razreda znanstvenega liceja Franceta Prešerna prepričala žirijo sedemnajstega natečaja za dijake. »Risanju se običajno ne posvečam. Raje imam ustvarjanje z računalniškimi programi, kar mi gre posebno od rok,« je na poziv Primorskega dnevnika odgovorila mlada umetnica, ki je na natečaju sodelovala s sošolci na pobudo profesorice Jasne Merku. »Tema je bila zelo prosta in obširna. A glede na čas, ki ga doživljamo, mi je zelena barva v naslovu takoj priklicala v spomin covidno potrdilo in omejitve, katerim smo v koronačasu primorani pristati,« je dodala.

Umetniški natečaj je k sodelovanju privabil številne mlade ustvarjalce. Komisija je pod drobnogled postavila okrog 300 del v devetih kategorijah in za vsako razglasila zmagovalca.