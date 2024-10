Računovodji in notarja oglobili zaradi pomanjkljivih kontrol nad strankami

Finančni policisti iz Trsta so v sklopu kontrol proti pranju denarja oglobili dve računovodji in notarja. Pri prvem računovodji so ugotovili pomanjkljivo preverjanje delovanja lastnih strank. Zlasti ni ugotavljal njihove dejavnosti ob upoštevanju nekaterih rizičnih indeksov. Po preverjanju izstavljenih računov in dokumentacije so finančni policisti ugotovili, da manjkajo nekateri obvezni dokumenti v zvezi s tako imenovano zaščito proti pranju denarja. Zaradi kršitev so računovodji naložili najvišjo možno denarno kazen, ki znaša 50.000 evrov.

V drugem primeru so finančni policisti ugotovili, da računovodja ni obvestil pristojnih oblasti o nekaterih sumljivih poslih svoje stranke. Z omenjeno stranko je nato prekinil pogodbo. Naložili so mu kazen v višini 3000 evrov.

Pri notarju pa so finančni policisti ugotovili vse omenjene kršitve dveh računovodij. Očitajo mu, da ni preverjal brezhibnosti svojih strank in da ni obvestil pristojnih oblasti o nekaterih poslih. Šlo je za več sumljivih operacij na bančnih računih in v gotovini. Naložili so mu denarno kazen, višine pa niso sporočili.