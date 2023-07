Rad bi postal geometer

Če si večina petošolcev po maturi lahko nekoliko oddahne in se sprosti, to še ne velja za Nika Emilija. Odličnjak iz Zgonika, ki je z najvišjo oceno končal smer Gradnje, okolje in prostor na zavodu Žige Zoisa, bi namreč rad postal geometer. Zato se želi vpisati na dodiplomski program na videmski univerzi gradbeništvo in prostorsko načrtovanje, a mora pred tem konec meseca prestati vstopni izpit v Bologni. Kljub temu Nik ta teden srednješolce vodi na poletnem centru v hribih, nakar se bo ponovno povsem posvetil študiju. Pravi dopust bo tako moral počakati do avgusta, ko bi odličnjak rad bil »državljan sveta«, a dokončnih načrtov še nima.

Matura in umetna inteligenca

Nik Emili je maturo začel prav s temo o zaključnem izpitu. V pisni nalogi iz slovenščine je izbral tipologijo C1, v kateri je bilo odprto pismo nekdanjemu ministru Bianchiju o maturi. »Primerjal sem svoj zaključni izpit z izpitom svojega brata, ki je maturiral v prvem covidnem letu,« je pojasnil Emili, ki ga sicer letošnji naslovi niso navdušili. Pri drugi pisni nalogi so morali »geometri« izdelati muzej za umetno inteligenco. »Ta naloga sama po sebi ni bila zahtevna, težko je bilo, ker je bila zelo dolga. Čeprav smo imeli za reševanje na razpolago osem ur, sem oddal le deset minut pred koncem,« je dejal odličnjak. Umetno inteligenco je obravnaval tudi v pisni nalogi iz italijanščine. »Izpostavil sem, da nam umetna inteligenca koristi in da ni upravičeno, ko ljudje pravijo, da predstavlja nevarnost za človeštvo.«