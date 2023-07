Rada bi združila umetnost in intelekt

Celotni zrelostni izpit je Giada Fantoma zastavila na družbenokritičnih temeljih. Pri prvi pisni nalogi se je posvetila vprašanju šolstva, pri pisanju eseja je izhajala iz odprtega pisma nekdanjemu ministru za izobraževanje Patriziu Bianchiju, v katerem je skupina intelektualcev ministra lani pozivala, naj dijakom kljub koronavirusnim razmeram omogoči celostno opravljanje mature brez omejitev.

Zlata maturantka si v prihodnje najbolj želi dobiti službo, ki bi ji omogočila intelektualne veščine prepletati z umetniškimi. Zaradi tega se je odločila, da študij nadaljuje na Univerzi v Trstu: »Vpisala sem se na študij književnosti, komunikologije in zabavne industrije, še najraje bi se v življenju namreč ukvarjala z glasbo in dramatiko,« je pojasnila pevka pri glasbeni skupini Rental0012, v kateri štirje prijatelji že tri leta in pol ustvarjajo na glasbenem področju. Objavili so že dva albuma. Če gre pri prvem za skupek med seboj nepovezanih pesmi, je drugi avtorski album La vita in una sera, ki je izšel marca meseca, prvi del trilogije plošč: »Gre za zgodbo o skupini prijateljev na žuru. Prva plošča pripoveduje o mirnem poletnem popoldnevu, ki se sklene s sončnim zahodom in pripravami na nočno zabavo. Drugo ploščo, uprizoritev razposajene zabave, bodo sestavljale živahnejše pesmi, trojček pa se bo sklenil s skupkom pesmi o sončnem vzhodu, času, ko je zabave konec in se ponočnjaki odpravijo nazaj domov.«