Radikalni proticepilci tudi v Trstu

Policija v raznih italijanskih mestih preiskuje predstavnike nasprotnikov cepljenja in covidnega potrdila. Trenutno gre za 17 intervencij, ki zadevajo najbolj radikalne pripadnike skupine na Telegramu Basta Dittatura (Dovolj diktature), poroča dnevnik Il Sole 24 Ore. S pomočjo omenjene aplikacije so proticepilci sistematično spodbujali k uporabi orožja in izvajanju hudih nezakonitih dejanj. Znašali so se nad pripadniki najvišjih institucionalnih organov, kot je na primer italijanski premier Mario Draghi.

Policisti so že v preteklosti ukrepali proti »spletni mreži« Basta Dittatura, kajti na nevarne vsebine so naleteli že večkrat. Med kraji, v katerih policisti opravljajo preiskave, je tudi Trst, v Furlaniji - Julijski krajini preiskujejo še v Pordenonu. Druga mesta, ki so vzbudila pozornost organov javnega reda so Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milan, Pesaro, Urbino, Pescara, Palermo, Rim, Salerno, Siena, Treviso, Turin in Varese.