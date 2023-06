Radio day zvečer vabi na koncert

»Lepo bi bilo, če bi bil vsak dan RadioDay.«Tako je direktor deželnega sedeža Rai za Furlanijo - Julijsko krajino Guido Corso pozdravil občinstvo na dvorišču openskega Prosvetnega doma ter poslušalke in poslušalce. Včeraj je namreč Radio Trst A priredil že tretji Radio Day. Po premieri dogodka v Križu leta 2019 in lanski izvedbi v Boljuncu pa je slovenski radio bil gost openskega društva Tabor ter Openskega mladinskega krožka. Koncept dogodka predvideva približanje radia publiki. Za en dan oddajajo programistke in programisti »s terena«, z njimi pa se seli tudi del radijske tehnike.

Radio day se nadaljuje tudi zvečer. Ob 19. uri bo nastopila skupina Rental 0012, glasbo pa bo nato vrtel DJ. Ob 21. uri bo nastopila še slovenska funk rock blues skupina Batista Cadillac, ki je na lanski prireditvi EMA zasedla drugo mesto in velja za eno najbolj priljubljenih skupin na slovenski sceni. Ves dan so na voljo tudi stojnice s hrano in pijačo.