Radio Trst A vabi na openski Radio day

V soboto bo v Prosvetnem domu na Opčinah potekal Radio day, ki ga Slovenski program Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko krajino prireja tretjič, tokrat v sodelovanju v SKD Tabor in Openskim mladinskim krožkom.

Glasbeni program se bo začel ob 12. uri z ansamblom Ikebana. Od 13.20 bo Radio Trst A svoje sporede oddajal v živo s prizorišča. Najprej bo na vrsti Glasba po željah, ob 14.10 bo urednica Alenka Florenin vodila Nediški zvon, od 15. do 19. ure pa bo glavno besedo imela naveza voditeljev Jutranjega vala in Bumeranga. Oglasili se bodo Marko Sancin, Ilija Ota, Jari Jarc, Matej Nadlišek in Katerina Pertot s sodelavci, rubrikami in gosti.

Ob 19. uri bo čas za glasbo v živo. Prva bo nastopila skupina Rental 0012, glasbo bo nato vrtel DJ. Ob 21. uri bo nastopila še slovenska funk rock blues skupina Batista Cadillac, ki je na lanski prireditvi EMA zasedla drugo mesto in velja za eno najbolj priljubljenih skupin na slovenski sceni. Ime nosi po kubanskem avtomobilu iz časa diktatorja Fulgencia Batiste. Ne gre pa za politično povezavo, temveč za povezovanje ideje še zdaj delujočega stroja, oldtajmerja iz prejšnjega stoletja.

Na voljo bodo tudi stojnice s hrano in pijačo.