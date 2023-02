Rahel upad, precej manj prvošolcev

Prvostopenjske srednje šole na Tržaškem bodo v prihodnjem šolskem letu za dva dijaka manj obljudene kot letos. Splošna slika kaže le na rahel upad, prvošolcev pa bo precej manj: 143 namesto 175. Le pri Sv. Ivanu, na Opčinah in v Dolini se ponašajo z zavidljivim številom prvošolcev. Podatki, ki so nam jih posredovala tajništva večstopenjskih šol, se lahko sicer do septembra še nekoliko spremenijo.

Lepo število prvošolcev bodo sprejeli pri Sv. Ivanu. Prag nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda naj bi prvič prestopilo kar 31 dijakov. V vseh treh letnikih jih bo 74, tri več kot letos.

Skoraj nespremenjeno ostaja stanje pri vrstnikih na Katinari, kjer jih bo 15, tri manj kot letos, skupaj pa 51 (pet manj). Prav tako podobno letošnjemu bo število dijakov na nižji srednji šoli Simona Gregorčič v Dolini, kjer bo prvi razred obiskovalo 32 mladih, skupaj pa jih bo 107 (največ med vsemi šolami), in Srečka Kosovela na Opčinah, kjer je vpisanih prav tako 32, skupno pa jih bo 91.

V Nabrežini bo tudi v prihodnjem šolskem letu občutiti upad števila vpisanih. Po plodnejšem šolskem letu 2021/2022 je bilo letos manj dijakov, septembra pa jih bo še manj: prvošolcev bo 16, vseh skupaj pa 59.

Iz osnovne šole na nižjo srednjo šolo jih bo najmanj prestopilo pri Sv. Jakobu. Na NSŠ Ivana Cankarja bodo septembra izrekli dobrodošlico petim dijakinjam in dijakom - letos jih je 18 - skupno število pa bo za dva dijaka višje od letošnjega. Upad števila prvošolcev ob januarskem vpisnem roku ni prizadel samo te mestne četrti.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.