Raj za ljubitelje čokolade

Kogar se v teh dneh sprehaja v okolici Trga sv. Antona v Trstu, takoj premami vonj po čokoladi. Tam namreč do nedelje poteka čokoladni sejem CioccolatiAmo, ki ga je v sodelovanju z Občino Trst organiziralo podjetje Flash in na katerem se predstavljajo mojstri sladkih tablic vseh oblik in okusov. Šotor pred cerkvijo sv. Antona je pravi raj za sladokusce, ki jim čokoladni mojstri stalno ponujajo kaj za pokušino, poleg tega pa je mogoče nabaviti čokolade vseh oblik in okusov (z mandlji, banano, jasminom, granatnim jabolkom, soljo ...), na voljo je veliko različnih pralin in sladkarij s čokolado, pa tudi sicilijanskih sladic, kot so kanoli ali mandljeve slaščice.

Otroci, a ne samo, se lahko zadržijo pri »tovarni čokolade« (»Ciokofabbrica«), kjer spoznavajo, kako iz kakavovega zrna nastane najprej kakavova masa, nato pa še prava čokolada. Sicilski čokoladni mojster Enzo Di Buono je namreč trikrat na dan na razpolago, da mimoidočim razloži, kako poteka ta postopek. »Obiskovalcem najprej pokažemo kakavovo zrno,« je pojasnil Di Buono. Posušena kakavova zrna, ki jih dobijo iz držav, kjer rastejo kakavovci in kjer pridelujejo kakav, zdrobijo v mlinčkih. Di Buono prideluje sicer čokolado Modica.

Sladke dobrote bodo obiskovalci pod šotorom na Trgu sv. Antona dobili vsak dan do nedelje med 9. in 21. uro.