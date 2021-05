Raje toponimi kot papež

Predlog je prvič padel pred šestnajstimi leti, med prvim mandatom župana Roberta Dipiazze. Ulice papeža Janeza Pavla II. pa v tržaški občini še ni. Prejšnji četrtek se je na spletnem zasedanju zahodnokraškega rajonskega sveta pojavila nova ovira na stari poti. Prevladalo je namreč negativno mnenje, da bi po poljskem papežu poimenovali cesto, ki pelje od Naselja sv. Nazarija do svetišča na Vejni.

Predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze je poudarila, da so mnenja kar deljena, ker je zadeva zelo kočljiva. »Seveda nihče nima protiklerikalnih stališč, daleč od tega. Gre bolj za vprašanje koherentnosti. Bolje je namreč, da se na območju ne uvaja imen ulic po zgodovinskih osebnostih. Če se držimo ledinskih imen in starih toponimov je to dolgoročno najboljša rešitev,« je pojasnila.