Rajonski sveti ostajajo brez prevajalca

Pred časom je kazalo, da bo rajonskim svetom na območju tržaške občine le dodeljen prevajalec. Ta naj bi obenem opravljal tudi tajniško delo. Septembra je namreč občina z notranjo selekcijo določila osebo, ki obvlada slovenščino in bi po novem opravljala obe nalogi, v ponedeljek pa je sporočila, da do tega naposled ne bo prišlo.

Na potrebo po okrepitvi kadra so občino večkrat opozorili v rajonskem svetu za vzhodni Kras, kjer pogrešajo tudi tolmača, sicer pa bi bila že prisotnost prevajalca zelo koristna pridobitev, je za Primorski dnevnik povedala predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta. »Oseba, ki je bila z notranjo selekcijo dodeljena tajništvom rajonskih svetov, pa se je naposled odločila za drugo pot in je tudi ta možnost odpadla,« je na ponedeljkovem zasedanju sporočila predsednica.