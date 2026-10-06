Rampini: Ne zaupajte industriji panike

Gost včerajšnje prve polovice konference Festival del Cambiamento je bil tudi novinar in pisatelj Federico Rampini, ki je publiko pozval, naj ne zaupa »industriji panike«, medijem. Ti naj bi v preteklih letih strašili, da bo napočila »gospodarska apokalipsa« zaradi carin predsednika ZDA Donalda Trumpa. »Za nami pa sta dve fantastični leti za italijanske proizvode v ZDA,« je ocenil Rampini, ki že leta živi v New Yorku. »Pravi vodilni razred, gospodarstveniki, imajo prave stike s svetom,« je dejal in spomnil na posle Barille in drugih italijanskih velikanov v ZDA.

»Industrija panike vam pravi, da bodo podnebne spremembe prinesle konec sveta, s tem vam skrivajo prave probleme,« je dodal Rampini. Bitko za podnebje je enačil z ideološkim nasprotovanjem umetni inteligenci, zaradi podnebnih pomislekov, ki slonijo po njegovi oceni na »ogromnih lažeh«. Dobava energije, je dodal, je postalo vprašanje nacionalne varnosti. Trumpovo vojno v Iranu je opisal kot zadnje dejanje vojne, ki naj bi jo Iran začel pred skoraj petdesetimi leti. To, da je Hormuška ožina zaprta, je Rampini označil kot netočnost. Zaprta je le za iransko nafto, arabske države pa izvažajo svoje energente brez večjih težav. Obregnil se je tudi ob Kitajsko, po njegovi oceni največjega onesnaževalca v zgodovini, Evropa pa naj bi nasedala njeni propagandi.