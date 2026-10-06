Na platnu filmi z beneške Mostre

V tržaško kinodvorano Ariston prihaja mednarodni filmski festival iz Benetk, do konca oktobra bodo predvajali izbor filmov iz dveh festivalskih sklopov. Od jutri do 27. oktobra bodo namreč potekali dnevi beneške Mostre, gre za pobudo združenj Agis, Anec in Fice v sodelovanju z Deželo FJK, njen namen pa je občinstvu približati kakovostna dela in pogumne ustvarjalce, ki drugače težko prodrejo do kinodvoran.

Filmi, ki se bodo zvrstili na tržaškem velikem platnu, so bili v Benetkah uvrščeni v dva neodvisna sklopa: to sta Mednarodni teden kritike, ki je posvečen prvencem še malo poznanih režiserjev, in sklop Dnevi avtorjev, ki vzpostavlja dialog med mladimi in že uveljavljenimi filmarji. Vse projekcije so s prostim vstopom do zapolnitve mest.

Niz se bo začel jutri z Mednarodnim tednom kritike. Ob 18. uri bodo v Aristonu najprej predvajali najboljši kratki film iz tega sklopa E-I-E-I-O (Italija, 2026) režiserke Noemi Arfuso, pri katerem je bil montažer goriški Slovenec Jan Devetak. Zatem bo na vrsti celovečerec The H@llow Man (Tunizija, 2026) avtorja Kamela Laaridhija. Ob 20.30 bo čas za kratkometražni film Dove le lacrime aspettano (Italija, 2026), režiserja sta Caterina Bertini in Blu Diego Fasoli, sledi film London (Brazilija, 2026, na fotografiji) Victorja Di Marca in Marcia Picolija, ki je prejel nagrado kvirovski lev za najboljši film na istospolno tematiko. Na večeru bosta sodelovali predstavnica Mednarodnega tedna kritike Beatrice Fiorentino in predsednica društva La Cappella Underground Chiara Barbo.

Program se bo nadaljeval naslednjo sredo, 14. oktobra, ko bosta od 18. ure na sporedu filma Gusci (Italija, 2026) Elise Chiari in Francesce Trovato ter Meteorite (Kolumbija, 2026) Sebastiana Munere, od 20.30 pa Les métamorphoses, au fèminin (Italija, Francija, ZDA, 2026) Marie Giménez Cavallo in Our Share of Sand (Indija, Združeno kraljestvo, Grčija, 2026) režiserke Shalini Adnani. Projekcije se bodo nato nadaljevale še 20. in 27. oktobra.