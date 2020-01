Razbil šipi tržaške sinagoge in »izzival« kamero

Dvakrat se je napotil do tržaške sinagoge in grozil judovski skupnosti. Prvič je 24. oktobra tridesetletni italijanski državljan, ki že dve leti živi v Trstu, pogledal v nadzorno kamero in se pokrižal. Ob drugem »obisku« judovskega svetišča, 3. januarja, je bil še nekoliko drznejši. Potem ko je preveril, da ni v bližini nikogar, je s pestjo razbil dve okni sinagoge v Ul. San Francesco ter nato simuliral streljanje z namišljeno pištolo.

Na tržaški kvesturi so danes dopoldne predstavniki političnega oddelka Digos potrdili, da gre za samostojen dogodek in da mlajši moški ni bil dejaven v nikakršni politični organizaciji. Prisotnost tržaškega kvestorja Giuseppeja Petronzija in glavnega tržaškega tožilca Carla Mastellonija, ki je tudi sam vodil tozadevno preiskavo, pa dokazuje, da je katerikoli sovražni napad do verskih ali narodnih skupnosti nedopusten. »Čeprav je deloval avtonomno, to še ne pomeni, da ni nevaren. Groženj nekoga, ki pravi, da hoče vse pobiti, ne smemo podcenjevati. Zlasti ne po tistem tragičnem 4. oktobru,« je dejal kvestor in se spomnil na tragično smrt mladih policistov Mattea Demenega in Pierluigija Rotte. Moški se je namreč ob aretaciji sklical ravno na njun uboj: »Jude bi vse pobil. Če bi slučajno stali nasproti mene v vojni, bi vas ubil kot policista.«