Razčistiti, kaj se na Tržaškem dogaja z vračanji migrantov

Vračanje prosilcev za azil je nezakonito. Ko se vloži prošnjo je namreč treba slediti točno določenemu postopku, ki ga določajo mednarodni dogovori. Tako je v torek med uradnim obiskom v Trstu odgovorila italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese novinarki tržaškega dnevnika Il Piccolo. Italijanski solidarnostni konzorcij Ics ocenjuje, da gre za zelo pomembno izjavo, ki ponovno vzpostavlja legalnost na tem področju. Stališča pa so protislovna, so zapisali v tiskovnem sporočilu.

Na polovici julija je v odgovoru parlamentarnemu vprašanju poslanca Riccarda Magija (Mešana skupina) italijanska vlada utemeljila, da so neformalna vračanja dovoljena tudi, če so migranti zaprosili za mednarodno zaščito. Ics, tržaška škofijska Karitas, združenje za pravne študije Asgi in nekatere druge zadruge so že junija opozorili, da prihaja do nezakonitega verižnega vračanja migrantov. Italijanska policija potem ko jih prestreže, begunce preda slovenskim kolegom, ti pa jih nato izročijo hrvaški policiji, ki jih nato vrne Bosni in Hercegovini. Medtem pa so podvrženi milosti in nemilosti policistov, nasilju in mučenju. »Če se prosilcev za azil ne sme izročiti Sloveniji, kaj se je v teh mesecih dogajalo v Trstu? Kdo je dal ukaz, da se vrne migrante, ki so zaman zaprosili za azil? Kako deluje poveljevalna struktura in kakšno odgovornost imajo centralne oblasti in njeni periferni organi?,« se sprašujejo.