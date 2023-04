Raziskovalna ladja Laura Bassi priplula domov z rekordnim podvigom

Po petih mesecih plovbe se je raziskovalna ladja Nacionalnega inštituta za oceonografijo in eksperimentalno geofiziko OGS Laura Bassi vrnila v Tržaški zaliv. Z njo je kontovelski kapitan Franco Sedmak obplul svet in dosegel tudi zgodovinski dosežek - zaplul je najjužneje, kar je kadarkoli uspelo kakšni posadki. Potovanje v sklopu 38. državne raziskovalne odprave je bilo polno tudi drugih uspehov. Med najvidnejše nedvomno sodi reševanje 92 migrantov v Jonskem morju.

Laura Bassi se je v domače pristanišče vrnila včeraj okoli 9. ure. Kapitan Sedmak je najprej naredil »častni krog« pred Velikim trgom, nato pa je z ladjo odplul proti plovnemu kanalu, kjer so ladjo privezali. Prvi, ki so kapitana pozdravili na krovu so bili najvidnejši predstavniki obalne straže in direktorica OGS Paola Del Negro. Medtem ko je kapitan Sedmak na krovu izmenjaval pozdrave na institucionalni ravni, je na kopnem v družbi tete in strica nestrpno čakala kapitanova najmlajša hči, 13-letna Martina. Ko se je končal uradni del obiska, so mornarji postavili brv in kapitan je stekel svoji hčerki v objem. »Si pa zrasla v teh petih mesecih,« so bile prve besede kapitana, ki svojo hči varuje kot punčico svojega očesa.