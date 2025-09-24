Razmere v tržaškem zaporu so še vedno kritične

Razmere v tržaškem zaporu so takšne, kot so bile lani. Prezasedenost je skoraj 80-odsotna, kadrovske stiske so občutne, birokratskih ovir za tiste, ki bi lahko kazen začeli prestajati zunaj zaporniških zidov je preveč. S temi podatki je na ponedeljkovi seji mestnega sveta postregla občinska varuhinja zapornikov Elisabetta Burla.

Letno poročilo je tudi letos dramatično, je mestne svetnike nagovorila odvetnica, ki je v isti sapi dodala, da so do konca julija v zaporu našteli 238 oseb, od tega 25 žensk. Razpoložljive zmogljivosti predvidevajo 150 mest. Zaporniki so natlačeni v premajhnih celicah, v zadnjih mesecih pa so se bivalne razmere še poslabšale zaradi prenove prvega nadstropja. »Ne samo, da se morajo stiskati, sobivati morajo tudi s hrupom in prahom,« je dejala varuhinja, ki je izpostavila še en problem. Ista stranišča uporabljajo tako zapornice kot zaporniki.

Poslopja, v katerih bivajo zaporniki, niso klimatizirana, temperature so poleti nevzdržne.